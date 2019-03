Audio: Facebook: "Ein bisschen mehr Privatsphäre"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 08.03.2019 | Länge: 05:34 Min.

Mark Zuckerberg will mehr Datenschutz auf Facebook ermöglichen. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber für Nutzer werde sich am Geschäftsmodell nichts ändern, meint Digitalexperte Jörg Schieb. "Er tut so, als hat es verstanden, aber ich fürchte, er hat es nicht." | audio