USA: "Trump ist alles, aber kein Rassist"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:30 Min. . Verfügbar bis 05.08.2020. WDR 5.

Kritiker geben US-Präsident Trump und seiner Rhetorik Mitschuld an rassistisch motivierten Massakern in Dayton und El Paso. "Extremisten hören nicht auf politische Botschaften", sagt Republikaner Ralph C. Freund. Trump kommentiere nur Missstände.

