US-Strafzölle: "Kann für uns zum Problem werden"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 12.03.2018 | 05:49 Min.

US-Präsident Trump will Strafzölle auf Stahlimporte. Das Engagement von Thyssen-Krupp in die USA sei zwar nur gering, aber: "Bezogen auf bestimmte Anlagenteile und Standorte kann es für uns zum Problem werden", so Günter Back, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates.

