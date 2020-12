Urteil zum Halle-Attentat erwartet: "Volle Schuldfähigkeit"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:46 Min. . Verfügbar bis 21.12.2021. WDR 5.

Seit Juli läuft der Prozess um den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Nun wird das Urteil am Oberlandesgericht Naumburg erwartet. "Ein eindeutigeres rechtsextremistisches Motiv, als in diesem Fall, hat es selten gegeben", sagt Korrespondent Olaf Sundermeyer.

