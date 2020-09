Ungarn lehnt EU-Flüchtlingsverteilung strikt ab

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 09:55 Min. . Verfügbar bis 25.09.2021. WDR 5.

Ungarn will die Migration in die EU stoppen. "Eine verpflichtende Verteilung löst einen winzig kleinen Teil des Problems, aber schafft viel größere, weil es einen Sog-Effekt auslöst", sagt Peter Györkös, Ungarns Botschafter in Berlin.

Audio Download .