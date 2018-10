Audio: USA: Verdächtige Pakete an Clinton, Obama und an CNN

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.10.2018 | Länge: 05:29 Min.

In den USA sind mehrere Pakete aufgetaucht, die möglicherweise Paketbomben enthalten. Sie waren an Trump-Kritiker adressiert. Keines explodierte. Während der Täter gesucht wird, läuft eine Debatte über die politische Kultur in den USA. Ein Interview mit Sebastian Schreiber. | audio