Audio: "Volksparteien geht breite Wählerschaft verloren"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:55 Min. . WDR 5.

In Frankreich und Großbritannien führen die Sozialdemokraten als einstige Volkspartei inzwischen nur noch ein Schattendasein. Wenn die SPD wieder Erfolg haben will, brauche sie eine starke Person an der Spitze, sagt Politikwissenschaftler Marc Debus. | audio