Audio: 1968 - Das Jahr, das Frankreich verändert hat

WDR 5 Morgenecho - Interview | 03.05.2018 | Länge: 04:26 Min.

1968 war ein Jahr der Studentenunruhen weltweit. Die Pariser Revolte in den ersten Maitagen ist zur Ikone dieser Protestbewegungen geworden. Wie der "joli mai" Frankreich verändert hat und was davon geblieben ist. Fragen an den französischen Publizisten Alfred Grosser. | audio