Audio: Sehnsuchtsort: Vom Leben in der Hütte - Petra Ahne

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 06.03.2019 | Länge: 23:54 Min.

Platz ist in der kleinsten Hütte. Und so manchen Großstädter zieht es heute in die freie Natur, weg von Konsum, Lärm und schlechter Luft - so auch Petra Ahne. In der Redezeit folgt die Journalistin den kulturgeschichtlichen Spuren des Hüttenbaus. | audio