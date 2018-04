Audio: Die Erfindung der Leistung - Nina Verheyen

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 12.04.2018 | Länge: 24:59 Min.

Es gibt keine individuelle Leistung. So lautet Nina Verheyens zentrale These. In einer Gesellschaft, die sich selbst als Leistungsgesellschaft versteht, kommt das ketzerisch daher. Ist das Leistungsparadigma nicht zutiefst demokratisch? | audio