Audio: Aufbruch mit 66 Prozent?

WDR 5 Tagesgespräch | 23.04.2018 | Länge: 44:30 Min.

Die SPD will sich erneuern. Auch mit einem Wechsel an der Spitze. Am Sonntag wurde Andrea Nahles mit nur 66 Prozent zur neuen Vorsitzenden gewählt. Was wird aus dem Neuanfang? Diskutieren Sie mit im WDR 5 Tagesgespräch! Gast: Dr. Martin Florack, Politikwissenschaftler, Uni Duisburg-Essen; Moderation: Julia Schöning | audio