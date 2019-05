Audio: Was tun gegen "Hate Speech"?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:45 Min. . WDR 5.

Hass und Diskriminierung sind in sozialen Medien weit verbreitet. An der Uni Bielefeld tagen in dieser Woche Wissenschaftler zum Thema „Hate Speech“. Wie kann dem Phänomen begegnet werden? Fragen an die Schulforscherin Barbara Koch-Priewe. | audio