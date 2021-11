Tarifkonflikt: "Geld heißt auch Anerkennung"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 03:28 Min. . Verfügbar bis 25.11.2022. WDR 5.

Trotz hoher Inzidenzen haben NRW-Gewerkschaften die Beschäftigten der Länder zur Demonstration in Düsseldorf gerufen. "Wir haben das Gefühl, die Arbeitgeber legen es darauf an, dass wir nicht in der Lage sind zu streiken", sagt Gabriele Schmidt, Verdi-Landesleiterin NRW.

