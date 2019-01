Audio: Ein Fest des Wegwerfens

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage | 07.01.2019 | Länge: 02:48 Min.

Platz schaffen für die Weihnachtsgeschenke und altes Zeug mal loswerden - vieles spricht in diesen Tagen für eine Fahrt zum Wertstoffcenter. Carolin Courts hat beobachtet, was auf der Rückseite der Konsumgesellschaft so los ist. | audio