Audio: "Man müsste sich gesamteuropäisch verantwortlich fühlen"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 11.01.2019 | Länge: 04:10 Min.

Die Zustände im Flüchtlingslager auf Lesbos sind katastrophal, so Cordula Häffner, Krankenschwester von Ärzte ohne Grenzen. In einem offenen Brief hat sie Bundeskanzlerin Merkel vergeblich aufgefordert, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. | audio