Audio: Fall Lügde: Innenminister Reul in der Verantwortung?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.02.2019 | Länge: 06:41 Min.

Viele Fragen kündigt die Opposition für die Sondersitzung im NRW-Landtag zu verschwundenen Beweismitteln im Missbrauchs-Fall in Lügde an. Verena Schäffer, Sprecherin der Grünen im Innenausschuss, sieht auch Innenminister Reul (CDU) in der Verantwortung. | audio