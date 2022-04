Stauland NRW: Schlimmer als sein Ruf??

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:56 Min. . Verfügbar bis 27.04.2023. WDR 5.

Die Autobahnen voll, die Wartezeiten lang: Laut ADAC ist die Staubelastung in NRW deutschlandweit am höchsten. Der Physiker Michael Schreckenberg forscht an der Uni Duisburg-Essen zu Verkehrsströmen. Was lässt sich in NRW gegen die Staus unternehmen?

