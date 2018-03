Audio: EU-Türkei Gipfel: Erdogan will noch immer in die EU

WDR 5 Morgenecho - Interview | 27.03.2018 | Länge: 06:21 Min.

Der EU-Türkei Gipfel in Warna soll die schwierigen Beziehungen zwischen EU und Türkei entspannen. Präsident Erdogan strebt weiter den Beitritt in die EU an, die EU hält am Flüchtlingspakt fest. Hierzu Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde. | audio