Audio: "Bund muss Bahn klare Zielvorgaben geben"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 23.11.2018 | Länge: 05:51 Min.

Oft mangele es der Deutschen Bahn an Zeit und Material für die korrekte Wartung, so Verkehrspolitiker Torsten Herbst (FDP). Für ihn ist klar: "Wenn wir ein bundesweit leistungsfähiges Eisenbahnnetz haben wollen, müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen". | audio