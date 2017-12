Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: IG Metall lässt Stahlgipfel platzen

WDR 5 Morgenecho - Interview | 14.12.2017 | Länge: 06:39 Min.

Am Montag (18.12.2017) sollte es einen Stahlgipfel geben - so hatte es die NRW-Landesregierung geplant. Doch die IG Metall hat ihre Teilnahme abgesagt. Was sind die Beweggründe? Fragen an Knut Giesler, IG-Metall-Bezirksleiter NRW. | audio