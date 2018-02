Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Metall - und Elektroindustrie vor neuen Streiks

WDR 5 Morgenecho - Interview | 31.01.2018 | Länge: 06:00 Min.

In NRW beginnt heute (31.01.2018) die vierte Verhandlungsrunde begleitet von Streiks, die 24 Stunden andauern sollen. Was bedeutet das für die Arbeitgeber? Fragen an den Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbands Metall NRW, Luitwin Mallmann im Morgenecho Interview. | audio