Sozialdemokraten in Österreich: Gegen den Trend?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 24.11.2018 | 05:02 Min.

Fast überall in Europa verlieren die Sozialdemokraten dramatisch an Zustimmung. In Österreich scheint das anders zu sein. Die SPÖ erzielt in den Umfragen immer noch 25 Prozent plus. Ein Interview mit dem Kulturjournalist Heinz Sichrovsky.

