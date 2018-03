Audio: Start der Ostermärsche 2018

WDR 5 Morgenecho - Interview | 29.03.2018 | Länge: 03:17 Min.

Zu Ostern demonstrieren Aktivisten traditionell für Frieden und Abrüstung. In NRW beginnen die zentralen Aktionen an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Im Gespräch Philipp Ingenleuf vom Netzwerk Friedenskooperative. | audio