Socialmedia-Sucht: "Anbieter in Verantwortung nehmen"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 03:13 Min. . Verfügbar bis 25.10.2024. WDR 5.

Facebook, Instagram und Co. schaden Jugendlichen, heißt es in einer Klageschrift in den USA. Bei Socialmedia-Konsum könne es sich um "eine nicht stoffgebundene Sucht" handeln, bestätigt Iren Schulz, Mediencoach der Initiative "Schau hin!".

