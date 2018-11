Audio: 20 Jahre Internationale Raumstation ISS

WDR 5 Morgenecho - Interview | 20.11.2018 | Länge: 04:27 Min.

Am 20.11.1988 startete das erste Modul der Internationalen Raumstation. Mittlerweile ist der Außenposten im All so groß wie ein Fußballfeld und kreist in 400 Kilometern Höhe 15mal am Tag um die Erde. Ein Gespräch mit dem Weltraumexperten Dirk Lorenzen. | audio