Schutz für Moscheen in NRW?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 20.03.2019 | 05:30 Min.

Nach den Anschlägen auf Moscheen in Neuseeland dringt der Zentralrat der Muslime in Deutschland auf Sicherheitskonzepte für Moscheen. Kann Nordrhein-Westfalen sich das leisten? Fragen an den CDU-Innenpolitiker Christos Katzidis.

