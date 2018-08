Schulstart in NRW: Lehrer verzweifelt gesucht

WDR 5 Morgenecho - Interview | 29.08.2018

Das neue Schuljahr startet mit Unterrichtsausfall: 3700 Lehrerstellen in NRW sind unbesetzt. Insbesondere an Grundschulen fehlt Personal. Helfen sollen Quereinsteiger und Gymnasiallehrer. Fragen an Yvonne Gebauer, Schulministerin NRW.

