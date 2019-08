Audio: Soziale Bewegungen und der Klimaschutz – Tadzio Müller

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 22:59 Min. . WDR 5.

Noch nie sei die Chance auf Klimarettung so groß gewesen wie jetzt durch "Fridays for Future", sagt der Politologe Tadzio Müller. In der Redezeit erläutert er, warum er wieder Hoffnung hegt und was der Begriff Klimagerechtigkeit für ihn bedeutet. Moderation: Achim Schmitz-Forte | audio