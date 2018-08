Audio: Sozialwissenschaftler Prof. Stefan Sell

WDR 5 Tischgespräch | 22.08.2018 | Länge: 52:53 Min.

"Wir werden in Deutschland eine gewaltige Polarisierung erleben" Stefan Sell ist kein Mensch, der lange an einem Ort bleibt. Bevor er Professor am Rhein Ahr Campus in Remagen wurde, war er u.a. Krankenpfleger in Bad Segeberg, Arbeitsmarkt-Referent im Bonner Bundeskanzleramt und Arbeitsamts-Leiter in Tübin-gen. - Moderation: Gisela Steinhauer | audio