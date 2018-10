Audio: "Die CSU hat viel satirischen Honig geliefert"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 13.10.2018 | Länge: 06:00 Min.

Bayern wählt und die CSU wird ihre absolute Mehrheit den Umfragen nach verlieren. Dass interne Machtkämpfe so lange auf offenem Feld ausgetragen wurden, habe man so noch nicht erlebt. "Das kennt man eigentlich eher von der SPD", so Kabarettist Helmut Schleich im Interview. | audio