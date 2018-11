Audio: Der Werbeskandal auf dem Smartphone

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 03.11.2018 | Länge: 04:57 Min.

Was Jugendliche bei Sendern für Werbung sehen ist in Deutschland streng geregelt. Nicht so auf dem Smartphone. In Gratis-Apps rutschen Kinder schnell in Kriegs-Szenen rein. Für Netz-Journalist Jörg Schieb ein Skandal. | audio