Regionalflughäfen: Häufig überflüssig

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:26 Min. . Verfügbar bis 19.08.2021. WDR 5.

Der BUND stellt eine Studie vor. Danach ist die Hälfte der Regionalflughäfen in Deutschland überflüssig. Gerade in NRW gebe es "eine überdichte Flughafenlandschaft, die sich gegenseitig kannibalisiert", so BUND-Luftverkehrs-Experte Werner Reh.

