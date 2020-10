Reformationstag: Kirche in Corona-Zeiten

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:55 Min. . Verfügbar bis 31.10.2021. WDR 5.

Protestanten in aller Welt feiern den Reformationstag. Wie können Christen in Corona-Zeiten den Kontakt zur Kirche halten? Dazu ein Gespräch mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Heinrich Bedford-Strohm.

