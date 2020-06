Rassismus: Kein rein amerikanisches Problem

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:03 Min. . Verfügbar bis 04.06.2021. WDR 5.

Der gewaltsame Tod von George Floyd zeigt einmal mehr, dass Rassismus in den USA noch immer tief verankert ist. Warum ist das so? Und wie groß ist das Rassismus-Problem in Deutschland? Ein Interview mit der der deutschen Aktivistin Melody Makeda Ledwon.

