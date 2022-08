Rassismus im Gesundheitswesen

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:36 Min. . Verfügbar bis 08.08.2023. WDR 5.

Medizinisches Personal will Menschen eigentlich helfen. Dennoch gibt es Fälle, in denen Patient:innen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe im Krankenhaus oder in einer medizinischen Praxis diskriminiert werden. Ein Interview mit Politologin Emilia Roig.

