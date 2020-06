Rassismus: "Die weiße Mehrheitsgesellschaft schaut weg"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:03 Min. . Verfügbar bis 04.06.2021. WDR 5.

Der gewaltsame Tod von George Floyd zeigt einmal mehr, dass Rassismus in den USA noch immer ein tiefgreifendes Problem ist. Aber auch in Deutschland sei Rassismus "in allen Strukturen verankert", sagt die Aktivistin Melody Makeda Ledwon.

