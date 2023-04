Radverkehr: "Häufig fehlt politischer Wille"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:42 Min. . Verfügbar bis 23.04.2024. WDR 5.

In den Städten in NRW zeigen sich nach einem Fahrradklimatest große Unterschiede in der Fahrradfreundlichkeit. Beim Umbau gebe es "kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem", sagt Ludger Vortmann, ADFC NRW (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).

Audio Download .