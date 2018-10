Audio: Nach der Bayern-Wahl ist vor der Hessen-Wahl

WDR 5 Morgenecho - Interview | 17.10.2018 | Länge: 05:16 Min.

Nach dem desaströsen Wahlergebnis in Bayern versucht die Große Koalition, ihre Konflikte vorerst unter Verschluss zu halten – zumindest bis zum 28. Oktober, denn dann wird in Hessen gewählt. Heidi Radvilas, HR-Korrespondentin, zur Ausgangslage in Hessen. | audio