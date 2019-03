Audio: Schmetterlinge - Frühlingsboten

WDR 2 Sonntagsfragen | 10.03.2019 | Länge: 22:01 Min.

Schon als Kind entwickelte Peter Henning eine Leidenschaft für Flatterhaftigkeit. Es begann mit dem Tagpfauenauge. Als er dann die schöne Isabella sah, war es um ihn geschehen. Aber auch die Anmut eines Admirals entzückt ihn - so wie ein Kaisermantel oder Lindenschwärmer. Schmetterlinge sind für den Schriftsteller die "Sonntagsgeschöpfe der Natur" geworden, die er seit mehr als 50 Jahren beobachtet. Was macht für ihn Schmetterlinge so liebenswert? Antworten in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio