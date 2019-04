Audio: Im Gespräch mit Jan Wehn & Davide Bortot

1LIVE Talk. . 01:02:40 Std. . 1LIVE.

Früher wurden Hip-Hop und Rap in Deutschland noch als Sub- und Gegenkultur verstanden. Heute steht das Genre im Zentrum der Charts und ist aus der deutschen Musikkultur nicht mehr wegzudenken. Doch wie fing das alles an und wo stehen wir heute? | audio