Audio: Wie sehen Sie den UN-Migrationspakt?

WDR 5 Tagesgespräch | 11.12.2018 | Länge: 46:32 Min.

164 Nationen haben am Ende auf dem UN-Gipfel in Marokko dem Migrationspakt zugestimmt. Er will legale Migration regeln und illegale Migration eindämmen. Was halten Sie davon? | audio