Audio: Geschockte Gesellschaft

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 24:20 Min. . WDR 5.

"Die Welt ist aus den Fugen geraten." Ein Satz, den man in letzter Zeit oft hört angesichts der globalen und regionalen Krisen. Der Publizist Sascha Lobo widerspricht. Seine These: Wir stecken mitten in einem Realitätsschock. | audio