Audio: Kinder als Straftäter: "Schulausschluss bewirkt gar nichts"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:29 Min. . WDR 5.

Drei 14-Jährige und zwei Zwölfjährige sollen in Mülheim an der Ruhr eine junge Frau vergewaltigt haben. "Die Hintergründe liegen oft schon in den Familien begründet", sagt Jugendpsychotherapeut Christian Lüdke. Er fordert Warnschuss-Arrest für junge Täter. | audio