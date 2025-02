Pilotprojekt: Kann KI den Schulunterricht bereichern?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:45 Min. . Verfügbar bis 01.02.2026. WDR 5.

25 weiterführende Schulen in NRW testen in einem Pilotprojekt den Einsatz von KI im Mathe- und Deutschunterricht. Was kommt auf das Personal und die Jugendlichen zu? Interview mit Sabine Mistler, NRW-Landesvorsitzende des Philologenverbandes.

Audio Download .