Phänomen Wetterfühligkeit: Was steckt dahinter?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:07 Min. . Verfügbar bis 19.02.2026. WDR 5.

Wetterumschwünge gehen an manchen Menschen nicht spurlos vorüber. "Ungefähr 50 Prozent der Menschen in Deutschland beschreiben sich als wetterfühlig", sagt Wetterexperte Andreas Matzarakis. Er erklärt, was dahinter steckt.

Audio Download .