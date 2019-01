Audio: Sprengsatz Angst

WDR 5 Politikum - Gespräch | 17.01.2019 | Länge: 05:32 Min.

Die "Polarisierung der Gesellschaft" geschah in wirtschaftlich stabilen Zeiten. Was aber, wenn der prognostizierte wirtschaftliche Einbruch kommt? Rudolf Hickel vom Institut für Arbeit und Wirtschaft in Bremen meint, es ist vor allem die Angst vor der Krise, die spaltet. | audio