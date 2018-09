Audio: "Erdogan möchte auf Augenhöhe sprechen"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 27.09.2018 | Länge: 06:40 Min.

Nach dem Zerwürfnis mit den USA wolle sich Erdogan bei seinem Staatsbesuch in Berlin nun wieder an die EU annähern, so die Einschätzung des Leiters der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, Kristian Brakel. Deutschland sei für ihn das Schlüsselland. | audio