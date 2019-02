Audio: Immer wieder freitags: Demo statt Schule

WDR 5 Morgenecho - Interview | 22.02.2019 | Länge: 04:41 Min.

Unter dem Motto "Fridays for Future“ demonstrieren Schüler für mehr Klimaschutz - auch in NRW. Ministerpräsident Laschet will, dass nur in der Freizeit protestiert wird. Wie reagieren die Schulen? Ein Gespräch mit WDR-Korrespondent Leo Flamm. | audio