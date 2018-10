Paketbomben in den USA: "Anzeichen für deutliche Spaltung"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.10.2018 | 05:29 Min.

In den USA gerät Präsident Trump in die Kritik. Seine Rhetorik habe das Land gespalten. "Immer wieder greift er Journalisten und Medien an", berichtet ARD-Reporter Sebastian Schreiber. Adressiert waren die Pakte an politische Gegner des Präsidenten.

