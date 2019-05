Audio: Wie viel Volksnähe verträgt die Kunst?

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage. . 03:19 Min. . WDR 5. Von Andrej Klahn.

Die Ruhrfestspiele wollten schon immer Kunst unters Volk bringen. Und bei der Aktion "What is the city but the people?" wird sogar das Volk selbst zur Kunst. Andrej Klahn fragt sich: Dürfte es nicht ein bisschen elitärer sein? | audio